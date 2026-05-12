Hazine bugün düzenlediği ihalede 86,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesinde 86 milyar 490,4 milyon lira borçlanarak 4 yıl vadeli ve TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili yeniden ihraç etti. İhalede toplam nominal teklif 122 milyar 200 milyon lira olurken, net satış 44 milyar 450,4 milyon lira olarak kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalesiyle 86 milyar 490,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 4 yıl (1337 gün) vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, dönemsel faiz yüzde 19,22 oldu.

Nominal teklifin 122 milyar 200 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 40 milyar 607 milyon lira, net satış 44 milyar 450,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 114 milyar 565 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 40 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, tahvil ihalesinde toplam 86 milyar 490,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
