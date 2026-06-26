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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2,75 milyar dolar tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 6 yıl vadeli ve 2,75 milyar dolar tutarında kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini duyurdu. Sertifikanın getiri oranı yüzde 6,75 olurken, ihraca 100'ün üzerinde yatırımcıdan 2,5 kat talep geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,75 milyar dolar tutarında kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan ihraç sonucuna ilişkin açıklama yapıldı.

Uluslararası sermaye piyasalarında 6 yıl vadeli ve 2,75 milyar dolar tutarında sukuk ihracı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, sertifikanın kira oranının yüzde 6,7, getiri oranının yüzde 6,75 olduğu belirtildi.

Açıklamada, ihraç tutarının 2 Temmuz'da hesaplara gireceği ifade edildi.

İhraca 100'ün üzerinde yatırımcının ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep gösterdiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kira sertifikasının yüzde 65'i Orta Doğu, yüzde 20'si Birleşik Krallık, yüzde 9'u ABD, yüzde 4'ü diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 2'si Türkiye ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. Kira sertifikası ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 10,7 milyar dolar tutarında finansman sağlandı."

Kaynak: AA / Serhat Tutak
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