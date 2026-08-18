Hazine iki ihaleyle 79 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki ihaleyle 79 milyar 81,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede, reel basit faiz yüzde 5,75, reel bileşik faiz yüzde 5,83 oldu.

Nominal teklifin 640,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 190 milyon lira, net satış 204,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 877 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 450 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede, basit faiz yüzde 32,49, bileşik faiz yüzde 35,12 oldu.

Nominal teklifin 56 milyar 635 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 34 milyar 500 milyon lira, net satış 36 milyar 427,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 57 milyar 382 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 34 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihaleyle toplam 79 milyar 81,6 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA