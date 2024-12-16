Hazine Bakanı Şimşek, özellikle dev şirketlere ilişkin vergi denetimlerinin artırılacağını duyurdu

Son dönemde vergi denetimlerine ilkişkin çalışmalar hız kazandı. Beyanlarında tutarsızlık bulunan şirketler izaha davet edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanlarında tutarsızlık olan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını ifade etti.

DEV ŞİRKETLERE SESLENDİ

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.