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Hazine Bakanı Şimşek, özellikle dev şirketlere ilişkin vergi denetimlerinin artırılacağını duyurdu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanlarında tutarsızlık olan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını ifade ederek, "Vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" dedi.

Son dönemde vergi denetimlerine ilkişkin çalışmalar hız kazandı. Beyanlarında tutarsızlık bulunan şirketler izaha davet edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi beyanlarında tutarsızlık olan işletmelere yönelik denetimlerin sıkılaşacağını ifade etti.

DEV ŞİRKETLERE SESLENDİ

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "Piyasadaki hakim gücünü kötüye kullanan, kazançları ile vergi beyanları arasında tutarsızlık bulunan işletmelere yönelik denetimlerimizi artırıyoruz. Kayıt dışılığa yönelerek vergi üzerinden rekabet avantajı sağlanmasına müsaade etmeyeceğiz, vergide adaleti daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanı Şimşek, özellikle dev şirketlere ilişkin vergi denetimlerinin artırılacağını duyurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAbdullah Atik:

İş işten geçtikten sonra atı alan Üsküdar’ı geçti bile..yakında konkordatolarda patlama olur …

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Haber YorumlarıSüleyman Şanalır:

Sn bakanım Petlas ıda bi incelerseniz Türkiye yi satın alacak parayı nasıl kazanmış vergisini ödemiş mi?

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

zaten bundan hiç şüphemiz yok asgari ücret alan gariban işçilerin maaşlarından, dolaylı vergilerle halkı adeta soyarak değil yandaşların şirketlerinin vergi borçlarını affetmeyip, gözlerinin yaşına bakmadan tahsil ettiğinizi cümle alem biliyor

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Yandaşı affedersiniz siz, canikosu

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Denetim için yeni birilerini almanız lazım. Eliniz de belli ki bakan olduğunuzdan beri denetleme için eleman yok ki. Piyasalar başı boş kaldı. Bakınız 89tl yumurta. bir hafta sinra 144tl. Bir hafta sinra 155tl. Ne güzel ış değil mi? Un 69tl. 1 hafta sonra 79tl. Şimdi 89 tl ye paket oldu. Enflasyon içinde büyük bir durgunluk yaşanmaktadır. Ve sonuçlarına katlanmak istemeyenler parca parca indirim adı altında mal satmaya çalışmaktadırlar. Az alınız. 1 adet binder. 1 adet patlıcan. 2 limon alınız.

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