Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'i yetkilendirdi.
Bakanlığın internet sitesinden tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yapıldı.
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi