Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı dış finansman programı kapsamında avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'i yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 8 yıl vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 8 yıl vadeli bir tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale'e yetki verildi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
500

