Hazine, Avro Cinsinden 2031 Vadelİ Tahvil İhraç Edecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2031 vadeli avro tahvil ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered'ı yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Bakanlık, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, avro cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered'a yetki verdi.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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