Hazine haftaya 2 ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya bir altın tahvili ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Aynı gün, 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.