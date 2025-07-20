Hazine, 5 Yıl Vadeli Sabit Getirili Kira Sertifikası İhrajı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 dönemsel kira oranlı Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihraç edilecek.

Kira sertifikası ihracı bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Talepler, yarın saat 14.00'e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (ihS) aracılığıyla iletilecek.