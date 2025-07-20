Hazine, 5 Yıl Vadeli Sabit Getirili Kira Sertifikası İhrajı Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl vadeli, yüzde 16,68 dönemsel kira oranlı Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihraç edecek. İhale, bankalara ve kamu kurumlarına doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 dönemsel kira oranlı Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihraç edilecek.

Kira sertifikası ihracı bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Talepler, yarın saat 14.00'e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (ihS) aracılığıyla iletilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım

Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.