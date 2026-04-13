Hazine ve Maliye Bakanlığından 24,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24 milyar 118 milyon 800 bin liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 24 milyar 118 milyon 800 bin lira tutarında 15 Nisan 2026 valörlü, 12 Nisan 2028 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.