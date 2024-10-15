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Hazine, 12,5 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Ekim 2024 valörlü ve 14 Ekim 2026 itfa tarihli toplam 12 milyar 533 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,5 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 12 milyar 533 milyon lira tutarında 16 Ekim 2024 valörlü, 14 Ekim 2026 itfa tarihli 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.

Kaynak: AA / Enes Duran - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Finans Borsa

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