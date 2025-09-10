Haberler

Hayrabolu'da Genç Çiftçilere Kışlık Sebze Fidesi Dağıtımı

Hayrabolu'da Genç Çiftçilere Kışlık Sebze Fidesi Dağıtımı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkılarıyla yürütülen 'Genç Çiftçilerin Tarıma Kazandırılması Projesi' çerçevesinde üreticilere 212 bin 100 adet kışlık sebze fidesi dağıtıldı. Toplam 1 milyon liralık bütçe ile gerçekleştirilen dağıtım törenine il müdürü ve teknik personel katıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde üreticilere 212 bin 100 adet kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın katkısıyla yürütülen "Genç Çiftçilerin Tarıma Kazandırılması Projesi" kapsamında, yüzde 75 Bakanlık desteği ve yüzde 25 üretici katkısı ile toplam 1 milyon liralık bütçe kullanılarak lahana, karnabahar ve kıvırcık çeşitlerinden oluşan fideler açık alanda üretim yapan çiftçilere teslim edildi. Hayrabolu'da düzenlenen fide dağıtım törenine İl Müdürü Mehmet Aksoy, İlçe Müdürü Mustafa Gürcan Evin, teknik personel ve üreticiler katıldı. İl Müdürü Aksoy, projeyle genç çiftçilerin tarıma kazandırılmasının ve girdi maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Tören sonunda üreticilere fideler teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
