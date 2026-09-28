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Havranlı çiftçi Ali Tomur'un çekirdeksiz beyaz narı Burhaniye Pazarı'nda ilgi gördü

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Havranlı çiftçi Ali Tomur'un çekirdeksiz beyaz narı Burhaniye Pazarı'nda ilgi gördü
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Burhaniye Pazarı'nda tezgah açan 57 yaşındaki Havranlı çiftçi Ali Tomur'un ata tohumdan ürettiği çekirdeksiz beyaz nar ilgi gördü. Tomur, çeşitli sebze ve meyveler sattığı tezgahında kilosu 50 liradan satılan narın çok tutulduğunu, bir alanın tekrar aldığını söyledi.

Burhaniye ilçesinde, Havranlı çiftçi Ali Tomur'un ürettiği çekirdeksiz beyaz nar ilgi gördü. Nar ağaçlarının ata tohumdan üretildiğini kaydeden Tomur, ürünün çok lezzetli olduğunu söyledi.

Burhaniye Pazarında ürünlerini satan 57 yaşındaki Ali Tomur'un ürettiği çekirdeksiz beyaz narlar ilgi gördü. Tezgahında meyve ve sebze satan Ali Tomur, "Havran'da oturuyorum. Her mevsimde tarlamda ürettiğim ürünleri satıyorum. Havran ve Burhaniye Pazarlarında tezgahım var. Çeşitli sebze ve meyveler üretiyorum. Bunları da pazarlarda satıyorum. Ata tohumdan ürettiğim çekirdeksiz beyaz nar da çok tutuldu. Narın kilosunu 50 liraya satıyorum. Bir alan tekrar alıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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