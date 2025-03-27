HAVELSAN ve Kader Fabrikası'ndan İnsansız Kara Araçları İçin Ortaklık

HAVELSAN, Mısır'da faaliyet gösteren Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçlarının ortak üretimi için anlaşma imzaladı.

HAVELSAN, Mısır'da Arap Sanayileşme Örgütü'ne bağlı faaliyet gösteren Kader İleri Sanayi Fabrikası ile insansız kara araçlarının ortak üretimi için bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Kader İleri Sanayi Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Dr. Amr Abdel Aziz ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in de katıldığı törenle imzalandı. İş birliği çerçevesinde insansız kara aracı sistemlerinin üretimi, Türk mühendisliğinin ürünü olan teknolojilerin lisanslama ve teknik destek süreciyle Mısır'daki Kader tesislerinde gerçekleştirilecek.

HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, yapılan iş birliğine ilişkin, "Bu iş birliği, yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda bilgi birikimi ve stratejik vizyon paylaşımıdır. Yüksek teknolojiye sahip insansız kara araçlarımızı birlikte üretecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklık, her iki ülkenin savunma sanayii yetkinliklerini ileriye taşıyacak bir adım olacaktır" dedi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise, "Kader Fabrikası, teknolojik kapasitesi ve kalite anlayışıyla Mısır'da örnek bir üretim üssü konumunda. Bu iş birliğinin HAVELSAN ile Kader arasında uzun soluklu bir stratejik ortaklığın ilk adımı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HAVELSAN'ın otonom sistemler alanındaki yetkinliği

HAVELSAN, otonom sistemler alanında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle insansız kara araçlarında yapay zeka destekli karar alma sistemleri, gerçek zamanlı veri işleme, sürü zekası, görev yönetim sistemleri ve gelişmiş sensör entegrasyonları gibi birçok alanda uluslararası rekabet gücüne sahip. Bu yetkinlikler; keşif, gözetleme, destek, güvenlik ve sınır hattı görevleri gibi çok çeşitli senaryolarda görev yapabilecek sistemlerin temelini oluşturuyor. - ANKARA