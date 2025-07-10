Havalimanı Personeline Performans Primi Düzenlemesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline ödenecek prim ödemelerinde düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, SHGM'nin 5431 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi kapsamına giren personeline, gelirleri Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından karşılanmak kaydıyla, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki 1 sayılı cetveldeki oranlarla çarpılması sonucu elde edilecek tutar performans primi olarak ödenecek.

DHMİ Genel Müdürlüğünün 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi kapsamına giren personeline de aynı yöntemle hesaplanarak bulunacak tutarda performans primi ödemesi yapılacak.

Her iki genel müdürlüğün Cumhurbaşkanı kararlarına ekli 2 sayılı cetvellerde yer alan unvanlara sahip personeline, Türkiye'deki herhangi bir havalimanına iniş/kalkış yapmaksızın, transit kullanan sivil hava araçları sayısının memur aylık katsayısının yüzde 120'si ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın söz konusu cetvellerde yer alan oranlarla çarpımı sonucunda bulunacak tutar, performans primi ödemesine ilave olarak ayrıca yapılacak.

Performans primi ödemeleri aylık olarak yapılacak. Performans primi ödemelerinde bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı esas alınacak.

Söz konusu kararlarda, hangi durumlarda prim ödemesi yapılmayacağı da hükme bağlandı.