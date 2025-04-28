Hava Araçları İçin Yeni Sertifikasyon Yönetmeliği Yayımlandı

Hava aracı ve ilgili ürün, parça ve cihazın uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonuna ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) "Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, sivil hava aracı siciline kayıtlı veya kaydedilecek, sadece tasarım verisi onaylanacak hava aracı veya ilgili ürün, parça, cihazın uçuşa elverişlilik ve çevresel sertifikasyonlarına, bu sertifikasyon faaliyetlerini gerçekleştirecek olan kişilerin, tasarım ve üretim organizasyonlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini içeriyor.

Buna göre, tip sertifikası ve operasyonel uygunluk verisi sertifikasyon temeli, her bir ürün tipi için Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatınca (ICAO) yayımlanan Şikago Sözleşmesi'nde belirtilen uçuşa elverişlilik standartlarına uyumlu olacak şekilde SHGM tarafından onaylanacak. Tip sertifikası, üzerindeki parça ve cihazlar dahil tüm ürünü kapsayacak.

Hava aracı, geçerli uçuşa elverişlilik sertifikası olmadan işletilemeyecek. Uçuşa elverişlilik sertifikası, başvuru sahibinin hava aracının tip sertifikasıyla onaylanmış tip tasarımına uygunluğunu ve ilgili dokümantasyon, muayene ve testlerin hava aracının emniyetli işletme için uygun koşullarda olduğunu göstermesi ile yayımlanacak. Uçuşa elverişlilik sertifikası SHGM tarafından askıya alınmadıkça, iptal edilmedikçe ve hava aracının sürekli uçuşa elverişliliği sağlandığı sürece geçerli olacak.

Organizasyonları SHGM inceleyecek

Hava aracının, belirli koşullar altında emniyetli uçuş yapma kabiliyeti olduğunun gösterilmesi durumunda, özel uçuş izni belgesi, aynı tipte 5 ve daha fazla hava aracı olması durumunda, tahditli tip sertifikası yayımlanabilecek.

Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen organizasyonların incelenmesi ve değerlendirilmesi SHGM tarafından gerçekleştirilecek. Teknik düzenlemelerde belirtilen kurallara uymayan organizasyona ve ilgili personele, Türk Sivil Havacılık Kanunu'na göre işlem yapılacak. Teknik düzenlemelere aykırı olan, emniyet standardını düşüren ve uçuş emniyetini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve önemli bir yetersizlik veya kusurların 21 iş günü içerisinde düzeltilmemesi durumunda ilgili onaylar iptal edilecek.

Uçuş emniyetini doğrudan etkilemeyen, ancak teknik düzenlemelerde belirtilen koşulların tamamının veya bir kısmının kaybedildiğinin tespit edilmesi durumunda organizasyona eksikliklerini tamamlamak için en fazla üç ay süre verilecek.

Organizasyon yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda yetki belgesi, sorumlu yönetici personel onay formları ve organizasyon onay sayfasının asıllarını, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde SHGM'ye iade etmeyen organizasyonun sorumlu müdürü, en az iki yıl süreyle başka organizasyonda yönetici olamayacak.

Öte yandan 20 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Hava Aracı ve İlgili Ürün, Parça ve Cihazın Uçuşa Elverişlilik ve Çevresel Sertifikasyonu Yönetmeliği (SHY-21)" yürürlükten kaldırıldı.