HATSO Başkanı Çinçin, Depremler Sonrası Faaliyetleri Açıkladı
Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, depremlerin ardından yaptıkları çalışmaları ve 2026 için planlarını paylaştı. Ayrıca, Suriye'ye yük taşımacılığı için Yayladığı Sınır Kapısı'nın açılması çağrısında bulundu.
Hatay Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Çinçin, HATSO'da düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yaptıkları faaliyetler ve 2026 yılında planlanan çalışmaları anlattı.
Depremlerin ardından vakıf ve kuruluşlarla hareket ettiklerini belirten Çinçin, afetzede üyelere destek olduklarını söyledi.
Çinçin, Suriye'ye yapılan yük taşımacılığındaki aksaklıkların önüne geçilmesini istediklerini ifade ederek, "Acilen Yayladığı Sınır Kapısı'nın ticarete açılmasını talep ediyoruz." dedi.