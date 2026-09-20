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Hatay Orman Bölge Müdürü Günay, Sahil Orman Deposu'nda barkodlu ürünleri inceledi

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Hatay Orman Bölge Müdürü Günay, Sahil Orman Deposu'nda barkodlu ürünleri inceledi
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Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sahil Orman Deposu'nda barkodlu ürünleri ve depo çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeye İskenderun Orman İşletme Müdürü Harun Boz ile işletme şefleri de katıldı.

Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, İskenderun Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sahil Orman Deposu'nda barkodlu ürünler ve depo çalışmalarını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Sahil Orman Deposu'ndaki çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulunan Bölge Müdürü Günay, barkodlu ürünlerin durumunu kontrol etti.

Günay, depo sahasında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak mevcut uygulamaları yerinde değerlendirdi. Ziyarette depo çalışmalarının yanı sıra ürünlerin düzenli şekilde takibi ve yürütülen işlemler de incelendi.

İncelemeler sırasında İskenderun Orman İşletme Müdürü Harun Boz ile işletme şefleri de hazır bulundu. Bölge Müdürü Günay, saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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