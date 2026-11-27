Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kooperatiflere 3 günlük eğitim düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kooperatifler ve tarımsal işletmelere yönelik 3 günlük eğitim programı düzenledi. Programla bu işletmelerin bilgi, deneyim ve iş birliği kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması hedeflendi.
Hatay'ın üretim gücünü ve yerel ürünlerini daha güçlü pazarlara taşımak amacıyla kooperatifler ve tarımsal işletmelere yönelik 3 günlük eğitim programı düzenlendi.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim sürecinde; kooperatifler ve tarımsal işletmelerin bilgi, deneyim ve iş birliği kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.
Eğitim programıyla kooperatiflerin ve tarımsal işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, gelişimlerinin desteklenmesi ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Programın tamamlanmasıyla birlikte Hatay'daki kooperatif ve tarımsal KOBİ'lere yönelik kapasite geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.