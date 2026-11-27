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Hatay'ın üretim gücünü ve yerel ürünlerini daha güçlü pazarlara taşımak amacıyla kooperatifler ve tarımsal işletmelere yönelik 3 günlük eğitim programı düzenlendi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim sürecinde; kooperatifler ve tarımsal işletmelerin bilgi, deneyim ve iş birliği kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Eğitim programıyla kooperatiflerin ve tarımsal işletmelerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, gelişimlerinin desteklenmesi ve rekabet güçlerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Programın tamamlanmasıyla birlikte Hatay'daki kooperatif ve tarımsal KOBİ'lere yönelik kapasite geliştirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı