Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay Defne'de güneşli hava arıları olumlu etkiledi, Akyüz verimli sezon geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Defne'de güneşli hava arıları olumlu etkiledi, Akyüz verimli sezon geçirdi Haber Videosunu İzle
Hatay Defne'de güneşli hava arıları olumlu etkiledi, Akyüz verimli sezon geçirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Defne'de yaklaşık 400 kovanla arıcılık yapan İsmail Akyüz, sonbahar yağmurlarının ardından güneşli havanın arıları olumlu etkilediğini söyledi. Akyüz, bakımları aksatmadıkları için bal sezonunun verimli geçtiğini ve gelecek yıl beklentilerinin olumlu olduğunu belirtti.

Hatay'da etkili olan sonbahar yağmurlarının ardından kendini gösteren güneşli hava arıları olumlu etkiliyor.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan İsmail Akyüz, yaklaşık 400 kovanla arıcılık yaparak üretimini sürdürüyor. Bahar aylarında etkili olan yağışların ardından arı bakımlarını düzenli şekilde gerçekleştiren Akyüz, bu yıl bal üretiminde verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Sonbaharda yağışların ardından güneşli havanın arıları olumlu etkilediğini belirten Akyüz, arıcılığın dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi.

Yılın başında etkili olan yağışlarla birlikte bal sezonunun verimli geçtiğini belirten Akyüz, "Bu yıl bahar yağışlarıyla birlikte arı bakımlarını aksatmadan sürdürdük. Bu sayede rekolte açısından iyi sonuçlar aldığımız bir sezon oldu. Son günlerde etkili olan yağışların ardından güneşin açması da arılar için olumlu oldu. Arıcılık dışarıdan bakıldığında yalnızca kovanı açıp bal almak gibi görünüyor. Ancak bunun arkasında yağmur, çamur, kuraklık ve güneş demeden verilen büyük bir emek var. Türkiye, dünya arıcılığında önemli bir yere sahip ve çok çeşitli kaliteli ballar üretiyor" dedi.

"Hasattan, tüketimden ve müşterilerimizden Allah'a şükür memnunuz"

Gelecek yılki bal üretiminde beklentilerin olumlu olduğunu söyleyen Akyüz, "Arıcılar olarak topluma faydalı ürünler üretirken tarıma ve dolaylı olarak sağlık alanına da katkıda bulunuyoruz. Arıcı varsa arı, arı varsa tarımda bereket vardır. Balın tadına ve görünümüne bakarak kalitesi hakkında fikir edinilebilir ancak gerçekliğini ve içeriğini kesin olarak belirlemenin en güvenilir yolu laboratuvar analizidir. Toplum gerçek üreticiye sahip çıkarsa her zaman gerçek bal tüketebilir. İnsanlarımız da her geçen gün bu konuda bilinçleniyor. Balın faydalarını bildikçe tüketime olan ilgi de artıyor. Hasattan, tüketimden ve müşterilerimizden Allah'a şükür memnunuz. 2027 yılına ilişkin beklentilerimiz de olumlu. Sonbahar yağışlı başladı. İnşallah devamında güzel havalar olur ve önümüzdeki sezona güzel haberlerle başlarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Tuba Büyüküstün ve Bülent İnal yıllar sonra Antalya'da buluştu

Bir zamanlar sevgiliydiler! 19 yıl sonra aynı karedeler
Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! İlk adı bakın neymiş

Yıllardır Emre Altuğ olarak tanıyoruz! Kullanmadığı bir ismi daha var
Bursa'da 18 yıllık cinayet dosyasında parmak izi gelişmesi! Araçtaki üçüncü kişiye dava istendi

Kaçış aracının kapısındaki iz yıllar sonra bir ismi işaret etti
Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler

Teşkilat dizisinin setini bastılar! Ölüm tehdidiyle haraç istediler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'da savaş alarmı! İsrail ordusuna yeni bir saldırı için talimat verildi23

Korkulan oldu! Orduya emri verdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdı

Antalya'daki dev zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel imza
Peru'da film gibi uyuşturucu operasyonu! Polisler öğrenci ve hasta kılığına girdi

Hasta sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti16

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Yemen'de dengeler değişiyor! Hükümet güçlerinin, Husiler karşısında mevzilerini terk ettiği iddia edildi

İşler kızıştı, hükümet güçleri kritik cepheden kaçtı
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
İspanya'da 14 yıl sonra ilk genel grev: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Ülkede 14 yıl sonra ilk genel grev! Binlerce kişi sokaklara döküldü