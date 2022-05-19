Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti - Haberler

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Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hatay'dan KKTC'ye deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti

Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleştiHatay KKTC arasında düzenli sefer yapacak olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ilk seferine çıktı.

Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz otobüsü HADO ile ilk sefer gerçekleşti

Hatay KKTC arasında düzenli sefer yapacak olan Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ilk seferine çıktı. Arsuz Madenli Yat Limanı'ndan KKTC ye 19 Mayıs günü ilk seferini yapan Deniz Otobüsü HADO KKTC'ye uğurlandı. Hareket öncesi konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş "Kıbrıslı kardeşlerimiz ile buluşmaya gidiyoruz HADO projesinin hayata geçmesinde tepeden tırnağa emeği olan herkese başta Hatay Valisi sayın Rahmi Doğana teşekkür ediyorum İnşallah kazasız belasız bir sefer olur" dedi.

HADO'nun ilk seferine Gaziler Gazeteciler Hatay Medeniyetler korosu ekibi ile birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kıbrıs, Hatay, Ekonomi, Haberler

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