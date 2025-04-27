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Hatay'da Salatalık Tarladan 15 TL, Marketlerde 25-30 TL

Hatay'da Salatalık Tarladan 15 TL, Marketlerde 25-30 TL
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Amik Ovası'nda Hasat Başladı: Çiftçi Selami Hurma, don afetinin hasada olumsuz etkisini vurguladı ve salatalık fiyatlarının tarla ve marketteki farkına dikkat çekti.

Hatay'ın bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda hasat edilen salatalık tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Selami Hurma, kuraklığın hasada etkisinin olmadığını ifade ederek kış aylarında kendini gösteren don afetinin hasada zararı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Hatay'da havaların ısınmasıyla açık alanda yetişen ürünlerin hasadına başlandı. Yılın ilk aylarında etkili olan don afeti, Amik Ovası'nda mahsulü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 80 dönümlük tarlanın 20 dönümüne Şubat ayında ekimi yapılan salatalıkta hasat başladı. Hasattan memnun olduğunu söyleyen çiftçi Selami Hurma, ürünün tarladan 15 TL'ye alıcı bulduğunu ifade ederek salatalığın marketlerde 25 TL ile 30 TL arasında alıcı bulduğunu aktardı.

"Salatalık tarladan 15 TL'den satılırken marketlerde 25 ila 30 TL arasında satılıyor"

Salatalığın kuraklıktan etkilenmediğini fakat don afetinden etkilendiğini belirten Selami Hurma, market ve tarla fiyatı arasındaki farka değinerek, "Salatalık hasadı yapıyoruz. Hasat iyi ama fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Salatalık tarladan 15 TL'den satılırken marketlerde 25 ila 30 TL arasında satılıyor. Salatalık tarlasını sulama yaptığımız için kuraklıktan etkilenmedi. Kuraklık etkilemedi ama don olayı etkiledi. 30 yıllık çiftçilik hayatımda ilk defa böyle bir don olayı gördüm, bizi bayağı etkiledi. Salatalık verimi çok iyi değil ama normal seviyede oluyor. Salatalık hasadından 500 kilogram civarında toplama yapıyoruz. Salatalık Şubat ayında ekilir ve Temmuz ayına kadar hasadı devam eder. 80 dönümlük tarlanın 20 dönümü salatalık ektik. Salatalık hasadı devam ederken tarladaki fiyatı artmak yerine aynı kalabilir veya düşebilir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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