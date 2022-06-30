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Meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

AA - Mustafa Özer - Ekonomi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, boyadan temizlik malzemelerine, mobilyadan metal işlerine kadar yaptıkları üretimle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, boyadan temizlik malzemelerine, mobilyadan metal işlerine kadar yaptıkları üretimle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Emin Bölükbaşı, AA muhabirine, öğrencileri nitelikli, özverili, disiplinli ve aranan eleman olarak yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Okullarında gıda, kimya teknolojileri, metal ve mobilya tasarımı başta olmak üzere 7 farklı alanın bulunduğunu anlatan Bölükbaşı, 145 öğrencinin döner sermaye kapsamında atölyelerde çalıştığını belirtti.

Bölükbaşı, öğrencilerin okuldaki atölyelerde hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de para kazanma şansı yakaladığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, 4 yıl boyunca burada gördükleri eğitimle mezun olduklarında nitelikli ve aranan eleman konumuna geliyorlar. Bu yıl döner sermaye kapsamında ilk 5 ayda 8 milyonun üzerinde ciro yaparak Türkiye'deki meslek liseleri arasında üçüncü olduk."

Öğrencilerden Abdullah Eren Talay da okulda hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Metal teknolojileri öğrencisi Tuncay Onur ise severek okuduğu bölümde döner sermaye kapsamında para kazanma şansı da yakaladıklarını kaydetti.

AA / Mustafa Özer - Ekonomi

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