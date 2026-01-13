Haberler

Çiftçinin dalından bedavaya vermeye razı olduğu mandalina bahçelerinde toprak turuncuya döndü

Hatay'da bu yıl mandalina rekoltesi yüksek ancak alıcı bulunmaması nedeniyle ürünler dalda kalıyor ve çürümeye yüz tutuyor. Çiftçiler, hasat yapılmadığı takdirde gelecek yıl rekoltenin düşecek endişesi taşıyor.

Hatay'da bolluk nedeniyle alıcı bulunamayan mandalinalar dalda kaldı.

Türkiye'nin en verimli topraklarının yer aldığı Hatay'da bu yıl mandalinada rekolte bereketi yaşanıyor. Ağaç dallarının taşıyamayacağı kadar bereketli olan mandalina yaşanan fırtına ve yağışlarla birlikte ağaçtan dökülmeye başladı. Mandalina bahçelerinde toprak turuncuya dönerken ürünler çürümeye bırakıldı. Çiftçinin 'bedavaya gelin, toplayın' çağrısı yaptığı mandalinada eğer ürün hasat edilmezse önümüzdeki yıl hasatta düşüş yaşanması bekleniyor.

"Rekoltemiz de çok iyi oldu ama mandalinamızı satamıyoruz, satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı"

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ürünün dalda çürümeye başladığını, bereketli geçen her yılda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Bu yıl rekoltenin çok iyi olduğu fakat mahsulün alıcı bulamadığını ifade eden Selim Kamacı, "Bu yıl mandalina çok verimli oldu, rekoltemiz de çok iyi oldu. 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı" dedi.

"Önümüzdeki sezona hazırlık yapmak adına mandalinayı ne olursa olsun hasat yapmalıyız" diye devam eden Kamacı, "Mandalina ağaçta kalırsa önümüzdeki yıl da verimde düşüklük yaşanır, bu yüzden bir şekilde hasat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Çiftçinin 'mandalina ağaçta kalmasın' diye malını ücretsiz vermeye razı olduğunu anlatan Selim Kamacı, "Hasat yapılmazsa meyve ağaçtan dökülür. Eğer dökülmezse önümüzdeki yıllarda rekolteyi etkileyecek. Mandalinalar dökülmeye başladı, bu yüzden çiftçi malları bedavaya vermeye razı geldi. Bir şekilde ağaçlardan toplansın, ağaçların budaması yapılsın" diye konuştu.

10 dönümlük arazisindeki mandalinayı hasat edemediğini dile getiren Selim Paşa ise, vatandaşları bedava mandalina toplamaya davet ederek "Mandalina bu yıl çok bereketli oldu. Burası 10 dönümlük bir bahçe ama durum iyi değil. Hasat yok, hasat yere döküldü. Kimse istemediği için hasat yapamıyoruz. İnsanlar gelip istediği kadar alabilir" ifadelerini kullandı. - HATAY

