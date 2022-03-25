Hatay'da koruma altındaki dağ ceylanlarının sayısı artıyor

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Türkiye'de sadece Hatay'da yaşayan koruma altındaki "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının sayısı, alınan önlemlerle hızla artarken, ceylanlar ülkenin uygun coğrafyadaki diğer bölgelerine de bırakılacak.

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Kırıkhan'da dağ ceylanları için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi sayesinde ceylanların sayısı her geçen gün artıyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, dağ ceylanlarının nesli tehlike altındayken 1280'e ulaştığını belirterek, ceylanların yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilen 130 dönümlük alanda doğal ortamda yaşamlarını sürdürdüğünü aktardı.

Öğünç, merkezde de 50 civarında dağ ceylanı bulunduğunu ve burada özel bakıma muhtaç ceylanlara müdahale edildiğine işaret ederek, "Ceylanlar, belli bir sayıya ulaşması halinde Türkiye'de buranın habitatına uygun değişik bölgelerine de bırakılacak. Bu kapsamda Gaziantep gündemde çünkü şehrin coğrafyası bu bölgeye benzer." dedi.

Dağ ceylanlarının, dünyada Hatay dışında sadece İsrail'de yaşadığına dikkati çeken Öğünç, "İsrail'deki dağ ceylanı sayısı 2000'li yıllarda 10 binlerdeyken şimdi 2 binli sayılara düşmüş. Biz Hatay olarak İsrail'deki sayıyı yakalıyoruz. Bizde de bu sayı 2010 yılında 70 iken şimdi 1280'e çıktı." ifadesini kullandı.

Öğünç, ceylanların, burada yaşayan halkın kutsal görmesi ve yaşam alanlarının askeri yasak bölge olması nedeniyle bugüne kadar korunabildiğini vurgulayarak, böylece usulsüz avcılığın önüne geçilmiş olduğunun altını çizdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin de ceylanların korunması konusunda bilinç oluşturmak için 1 Nisan'da başlayacak "Expo 2021 Hatay"ın maskotu olarak dağ ceylanlarını seçtiğini aktaran Öğünç, "Maskot olarak kullanılacak ceylanlara 'Zeytin' ve 'Defne' isimleri verildi. Expo'nun tanıtım afişlerinde onlar kullanılıyor." dedi.