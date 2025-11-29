Haberler

Hatay'da Depremzede Kadın Girişimciler İçin Festival Düzenlendi

Güncelleme:
Hatay'da depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerinin sergilendiği festival, ABİGEM ve Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle gerçekleştirildi. 100 kadın girişimci, el işinden gıdaya kadar çeşitli ürünlerini sundu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilenip satışa sunulduğu festival düzenlendi.

Akdeniz Mahallesi'ndeki Defne Evi bahçesinde, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM), Hatay Ticaret ve Sanayi Odası ile Building Markets işbirliğinde, depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini pazarlamalarına destek olmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 100 kadın girişimci, el işinden gıdaya kadar ürettikleri ürünleri satma fırsatı buldu.

Building Markets Program Koordinatörü Sedanur Albaş, etkinlikle depremlerden etkilenen kadın girişimcilerin toparlanmasına ve gelirlerini artırmasına destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Kadın girişimcilerden Derya Mansuroğlu da festival sayesinde mumlar ve taş tozundan yaptığı ürünleri satışa sunma fırsatı yakaladığını belirtti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Ekonomi
