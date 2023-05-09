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Hatay'da açık alanda yetiştirilen taze fasulye hasadı başladı

Hatay'da açık alanda yetiştirilen taze fasulye hasadı başladı

Ekonomi Haberleri

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasat edilmeye başladı.

Hatay'ın Payas ilçesinde açık alanda dikimi yapılan taze fasulye hasat edilmeye başladı.

Karacami Mahallesi'nde açık alanda tarlada üretimi yapılan taze fasulyelerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Fasulye üreticisi Mevlüt Özer Türkiye'de açık alanda üretimi yapılan taze fasulye hasadını ilkinin Payas ilçesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, fasulyesinin kilosunu turfanda olması nedeniyle tarlada 22 liradan satışını yaptıkların söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hatay Ekonomi Haberler

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