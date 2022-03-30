Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı - Haberler

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Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hassa Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Hassa Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

HATAY (İHA) - Hassa Belediyesi ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı.

Hassa Belediyesi ile Memur-Sen'e bağlı Belediye Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, memur ve sözleşmeli personel için sosyal denge tazminatı imzaladıklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

İmza Törenine Bem-Bir-Sen Hatay Şube Başkanı Ömer Yarar, Bayındır Memur-Sen Başkan Vekili Hüseyin Tutar ve Hassa Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Hanifi İleri katıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Memur Sen, Hatay, Ekonomi, Haberler

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