Haribo stantlarında rakiplere yüzde 30 alan açılacak

Rekabet Kurumu kararıyla, Haribo şeker markasının küçük market ve bakkallardaki stantlarının yüzde 30'u rakip ürünlere ayrılacak.

Rekabet Kurumu kararıyla, Haribo şeker markasının küçük market ve bakkallardaki stantlarının yüzde 30'u diğer rakip şeker ürünlerine ayrılacak. Yeni karar, 200 metrekare ve altındaki geleneksel satış noktalarında uygulanacak. Haribo stantlarının görünür kısmında, dikey ve tek blok halinde rakip ürünler için özel alan oluşturulacak. Böylece yeni markalar pazara girecek, artan rekabetten esnaf ve tüketici faydalanacak.

Rakip teşebbüsler için rekabet fırsatı

Ayrılan bölümde "Bu alan rakip ürünlere ayrılmıştır" etiketi bulunacak. Bu alan, satış noktasında kendi yumuşak şeker standı olmayan rakip markaların ürünleri için kullanılacak.

Bir ay süre verildi

Haribo'nun bu yükümlülüğü bir ay içinde uygulaması ve Rekabet Kurumuna belgelemesi gerekiyor. Aksi halde şirkete idari para cezası uygulanabilecek.

Soruşturma devam ediyor

Bu konudaki geçici tedbir, nihai karar verilinceye kadar geçerli olacak. Haribo hakkındaki rekabet soruşturması ise devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı