Hanönü'de Kurt Üzümü Yetiştiriciliği Toplantısı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kurt üzümü yetiştiriciliği ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Kadın girişimciler ve işletme kooperatiflerinin katıldığı toplantıda, proje koordinatörü bitkinin çevresel unsurlara karşı dayanıklı olduğunu belirtti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kurt üzümü yetiştiriciliği ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

"Kastamonu Topraklarında Kurt Üzümü Köysel Kadın Çiftçi Dönüşümü Yayım Projesi" kapsamında ilçede faaliyet gösteren kadın girişimciler ve işletme kooperatifleriden katılımcılarla Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde toplantı düzenlendi.

Proje koordinatörü ziraat mühendisi Ömür Onur, farklı iklim ve değişik toprak tiplerinde yetiştirilebilen bitkinin düşük sıcaklık, kuraklık gibi çevresel unsurlara karşı dayanıklı bir tür olduğunu ifade etti.

Belediye Başkan Vekilli Kadir Özdemir de belediye olarak projeye ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.