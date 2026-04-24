Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 51,56 oldu

Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,80 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hanehalkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine yükseldi.

Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,80 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hanehalkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2026 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,22 puan artarak yüzde 23,39 seviyesine, reel sektör için 0,80 puan artarak yüzde 33,70 seviyesine, hanehalkı için 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
İndirimin sevinci kısa sürdü! Pompaya zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Gece yarısı zam geliyor
Ay’da yeni keşif! Çinli bilim insanları 2 yeni mineral buldu

Ay'da büyük keşif! Çin'den bilim dünyasını şaşırtan bulgu
CHP'lilerin çocuklara sırtını dönmesine Özel'den ilk yorum

Özel'den, CHP'lilerin bu görüntüsüne ilk yorum geldi
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Yurt dışında Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İsrail basını yazdı: İsrail askerleri Lübnan'daki ev ve dükkanları yağmaladı

İsrail basınından kendi askerleriyle ilgili korkunç itiraf