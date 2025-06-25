Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Düşüyor

Hanehalkı Enflasyon Beklentileri Düşüyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldığını açıkladı. Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin uygulanan programın etkinliğini gösterdiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Haziran ayında enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini açıklayan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti. Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal şartlar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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