Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Yurt Dışına Çıkmak İçin Bekleyen Tırların Oluşturduğu Kuyruk

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar 24 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Avrupa'ya geçiş için yüzlerce tır sürücüsü araçlarında bekliyor.

Gebze'den Romanya'ya kereste götüren tır şoförü Mürsel Güler, AA muhabirine Bulgaristan sınır kapısının yavaş çalıştığını ve içeri tır almadığını iddia etti.

Kuyrukta beklemenin çeşitli sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Güler, "Takograf uygulaması yapsak 4 günde geçemiyorsun, oradan da ceza yiyoruz. 24-25 kilometre kuyruğa giriyoruz. Bulgaristan yavaş değil çok ağır. Kuyruğa dün girdik, daha önümde 16-17 kilometre var." dedi.

İstanbul'dan Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Emin Beşeren de Bulgaristan tarafının yavaş çalışması nedeniyle Türkiye tarafında kuyruklar oluştuğunu ileri sürdü.

Tır şoförlerinin kuyruklar nedeniyle mağdur olduğunu dile getiren Beşeren, "İhracatımız da arttı ancak Bulgaristan çalışmadığı için bu kuyruklar oluyor. Düzensiz göçmenler araca girebiliyor. Jandarma 24 saat kontrol ediyor, yardımcı oluyor bize ama tabii biz de bekçilik yapıyoruz, uykusuz kalıyoruz." diye konuştu.