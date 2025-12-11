Haberler

Hamside bolluk azaldı, fiyatı 200 TL'ye çıktı

Hamside bolluk azaldı, fiyatı 200 TL'ye çıktı
Güncelleme:
Sezon başında 50 TL'ye kadar düşen hamsi fiyatları, av miktarının azalması ve havaların soğumasıyla tekrar 200 TL seviyesine ulaştı. Balık satıcıları, hamsinin göç balığı olduğunu ve avlanmasının azaldığını belirtiyor.

Sezon başında tezgahlarda bol görülen ve 50 TL'ye kadar düşerek vatandaşın gözdesi olan hamsi, havaların soğuması ve av miktarının azalmasıyla yeniden 200 TL seviyesine ulaştı.

Karadeniz'de sezon açıldığında yoğun şekilde avlanan hamsi, bir süreliğine en ucuz balık olarak tüketicinin sofrasını doldurmuştu. Ancak son günlerde av miktarındaki düşüş, fiyatlara sert şekilde yansıdı.

Balık satıcısı Erdoğan Köseoğlu, hamsideki fiyat değişimini şu sözlerle anlattı:

"Sezonun başında hamsi çıktığında 250-300 TL civarındaydı. Daha sonra bolluk dönemine girildi; fiyat 75-100 TL bandında seyretti, akşam saatlerinde ise 50 TL'ye kadar düştü. Şimdi hamsi azalıyor, çünkü göç balığı ve bölgeden çekiliyor. Az yakalanınca doğal olarak pahalı oluyor. Piyasada buzhane hamsileri de var ama taze hamsinin alış ve satış fiyatı farklı. Buna rağmen hala en çok rağbet hamsiye."

Bazı vatandaşlar ise Karadeniz hamsisinden vazgeçemediklerini, kilo fiyatı 200 TL'ye yükselse dahi almaya devam ettiklerini dile getirdi. - SAMSUN

