Hamilelik Döneminde Egzersiz ve Hamilelik Yogasının Faydaları

Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Kazibe Koyucu Demir, hamilelik yogasının vücudun esnekliğini artırırken doğum sürecine de hazırlık sağladığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hamilelikte egzersiz, anne adayının fiziksel sağlığını koruması ve doğuma hazırlık açısından oldukça önem taşıyor.

Yaz mevsiminde ise sıcak havalar nedeniyle egzersiz sırasında daha fazla dikkatli olunması gerekirken özellikle serin kalmaya yardımcı, düşük etkili egzersizler bu süreçte öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kazibe Koyucu Demir, hamilelik döneminde düzenli olarak egzersiz yapan kadınların doğum sürecini daha rahat geçirdiği ve doğum sonrası toparlanmalarının daha hızlı olduğu aktardı.

Demir, egzersiz yapmanın, kas ve iskelet sisteminin sağlığını desteklediğini, dolaşım sistemine olumlu katkı sağladığı ve yaz aylarında yapılabilecek egzersizler arasında en çok önerilenlerin yüzme, yürüyüş ve hamilelik yogası olduğu bilgisini paylaştı.

Yüzmenin, yaz mevsiminde hamileler için en ideal egzersiz türlerinden biri olduğuna değinen Demir, "Suyun kaldırma kuvveti sayesinde eklemlere binen yük azalır ve kaslar desteklenir. Aynı zamanda vücut ısısının dengelenmesine de yardımcı olur. Ancak havuz seçimi yaparken hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Kaygan zeminler düşme riski oluşturabilir. Bu nedenle havuz etrafında dikkatli hareket edilmesi, havuza girerken ve çıkarken destek alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Demir, sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılacak tempolu yürüyüşlerin, kalp sağlığını desteklerken, bacak kaslarını da güçlendireceğine değinerek, egzersiz öncesinde ve sonrasında yeterli su tüketilmesi, nefes alabilen, pamuklu kıyafetlerin tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Hamilelik yogasının vücudun esnekliğini artırırken doğum sürecine de hazırlık sağladığına dikkati çeken Demir, bu egzersizin aynı zamanda stresi azaltıcı etkisiyle ruhsal dengeyi desteklediği ancak sıcak yoga gibi yüksek ısıya maruz kalınan uygulamalardan kaçınılması gerektiğini paylaştı.

"Aşırı terleme gibi durumlarda egzersize ara verilmeli"

Demir, hamilelikte salgılanan hormonlar nedeniyle duygu durum değişikliklerinin de yaşanabileceğinin altını çizerek, "Egzersiz endorfin salgılanmasını artırarak ruh halini iyileştirir, uyku kalitesini destekler ve enerjiyi yükseltir. Ayrıca egzersiz, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık gibi yaygın sorunları önlemeye yardımcı olur. Hamilelikte aşırı kilo alımının kontrol altına alınması da egzersiz sayesinde kolaylaşır." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu durumun "gestasyonel diyabet", "preeklampsi" ve doğum komplikasyonları riskini azaltabileceğine işaret eden Demir, özellikle pelvik taban kaslarını çalıştıran egzersizlerin, doğum sırasında aktif kas kullanımını kolaylaştırdığını ve doğum sonrası toparlanma sürecini hızlandırabileceğini anlattı.

Yaz aylarında hamilelerin egzersiz yaparken göz önünde bulundurması gereken temel önerilere de değinen Demir, şunları kaydetti:

Egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında bol su içmek, sıvı kaybını önler ve vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Bu nedenle su tüketimi ihmal edilmemelidir. Uygun kıyafet seçimi önemlidir. Hafif, pamuklu ve nefes alabilen giysiler tercih edilmeli, vücudu sıkmayan ve hareketi engellemeyen kıyafetler kullanılmalıdır. Egzersiz sabah erken saatlerde ya da akşam güneş battıktan sonra yapılmalıdır. Öğle saatlerindeki yoğun sıcaklardan kaçınılmalıdır. Egzersiz için günün serin saatleri tercih edilmelidir. Vücudun verdiği sinyaller dikkate alınmalıdır. Yorgunluk, baş dönmesi veya aşırı terleme gibi durumlarda egzersize ara verilmeli ve dinlenilmelidir."