Denizcilik Genel Müdürlüğünden Ege'de karaya oturan kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, "HAMID-S" isimli kuru yük gemisinin Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkışı sonrası karaya oturduğunu ve kaptanın talebiyle 18 denizcinin emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, "Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkış yapan 'HAMID-S' isimli kuru yük gemisi karaya oturmuştur. Kaptanın talebiyle 18 denizci emniyetle tahliye edilmiştir. İncelemeler ve kurtarma planı hava müsaadeli olarak Aliağa Bölge Liman Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.