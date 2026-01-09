Haberler

Denizcilik Genel Müdürlüğünden Ege'de karaya oturan kuru yük gemisine ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 'HAMID-S' isimli kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle acil kalkışı sonrası karaya oturduğunu bildirdi. Kaptanın talebiyle 18 denizci güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, "HAMID-S" isimli kuru yük gemisinin Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkışı sonrası karaya oturduğunu ve kaptanın talebiyle 18 denizcinin emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, "Ege Gübre Limanı'ndan hava muhalefeti nedeniyle acil kalkış yapan 'HAMID-S' isimli kuru yük gemisi karaya oturmuştur. Kaptanın talebiyle 18 denizci emniyetle tahliye edilmiştir. İncelemeler ve kurtarma planı hava müsaadeli olarak Aliağa Bölge Liman Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı