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Halkbank üçüncü çeyrekte 8 milyar 212 milyon lira konsolide net kar elde etti

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Halkbank'ın konsolide net karı yılın üçüncü çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8,8 artışla 8 milyar 212 milyon lira oldu. Konsolide net kar ocak-eylül döneminde ise yüzde 28,4 artışla 25 milyar 941 milyon lira olarak gerçekleşti.

Halkbank, yılın üçüncü çeyreğinde 8 milyar 212 milyon lira konsolide net kar elde etti.

Bankanın yılın 9 ayına ve üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandı.

Buna göre, Halkbank'ın konsolide net karı yılın üçüncü çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 8 milyar 212 milyon lira oldu. Konsolide net kar, ocak-eylül döneminde ise yüzde 28,4 artışla 25 milyar 941 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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