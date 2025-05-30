Halkbank'tan Şubeli Katılım Bankası Kurma Başvurusu

Halkbank, şubeli katılım bankası kurmak için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) başvurdu.

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, banka yönetim kurulunun daha önce aldığı "dijital katılım bankası kurulması" kararından vazgeçerek "şubeli katılım bankası kurulması" kararı aldığı ve bu karar uyarınca BDDK'ya başvuru yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu, BDDK'nın 'Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ve Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik' kapsamında bağlı ortaklık olarak dijital katılım bankası kurulması kararı almış olmakla birlikte; yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, kurulacak katılım bankasının BDDK'nın 'Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik' kapsamında geleneksel katılım bankası (şubeli) olarak kurulmasına karar vermiştir. Alınan karar uyarınca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli başvuru yapılmıştır." denildi.