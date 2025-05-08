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Halkbank'ın Üreten Kadınlar Buluşmaları Eskişehir'de Başladı

Halkbank'ın Üreten Kadınlar Buluşmaları Eskişehir'de Başladı
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Halkbank, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yeniden başlattığı Üreten Kadınlar Buluşmaları'nın ilk etkinliğini Eskişehir'de gerçekleştirdi. Etkinlik, kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerine katkı sağlamayı ve ekonomik hayatta daha güçlü hale gelmelerini hedefliyor.

Halkbank'ın hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Buluşmaları, Eskişehir'de gerçekleştirilen ilk etkinlikle yeniden başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciliğini Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin temel unsurlarından biri olarak gören Halkbank, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. 2021-2022 yıllarında yoğun ilgi gören Üreten Kadınlar Buluşmaları, yeniden başladı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen ilk buluşma, kadın girişimciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, etkinliklerle kadınların girişimcilik yolculuğunda daha güçlü adımlar atmalarını sağlamak, kişisel markalarına ve işlerini büyütmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşmayı ve üretim potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen Üreten Kadınlar Buluşmaları, ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir kalkınma programı olarak tasarlandı. Eskişehir'in ardından programın, İzmir, Tekirdağ ve Denizli illerinde düzenlenecek buluşmalarla devam etmesi planlanıyor.

Üreten Kadınlar Buluşmaları ile kadın girişimcilerin ekonomik yaşamda yalnızca görünür hale gelmelerini değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümde etkin birer yapı kurucusu olarak konumlanmaları hedefleniyor.

Buluşmalar kapsamında, Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım'ın yanı sıra alanında uzman eğitmenler, kadın girişimcilerle bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte, kadın girişimcilere yönelik güncel destek ve teşvikler de ele alınıyor. Üreten Kadınlar Buluşmaları, kadın girişimciler arasında güçlü bir deneyim paylaşımına ve yeni işbirlikleri ağı oluşturulmasına da olanak sağlıyor.

Toplumsal fayda oluşturmaya yönelik yürütülen projelerin yanı sıra, Halkbank, finansal destekleriyle de kadın girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor. Halkbank'ın kadın girişimcilere yönelik güçlü destek vizyonu, 2021'de kamuoyuyla paylaşılan Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile önemli bir ivme kazandı. Banka, bugüne kadar 250 bin kadın girişimciye toplamda 91 milyar lira finansman desteği sundu. Bu destek yalnızca ekonomik büyümeye katkı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dönüşümü destekleyen bir kalkınma politikası olarak da değerlendiriliyor.

Üreten Kadınlar Buluşmalar kadın girişimcilerin yanında olmayı sürdüren Halkbank, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü ve kalıcı şekilde yer almaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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