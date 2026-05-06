Savunma sanayisi temsilcileri Haliç Üniversitesinde buluştu

Haliç Üniversitesi IEEE Topluluğu tarafından düzenlenen "DEXPO: IEEE Haliç Defense Expo & Conference" etkinliğinde, savunma sanayisi ve teknoloji alanının temsilcileri bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, akademi ile sektörü buluşturan etkinlikte, teknolojik gelişmelerin ele alındığı oturumlar düzenlenirken, öğrenci-sektör etkileşimine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Deneysel test pilotu Murat Özpala, savunma sanayisi, pilotluk ve teknoloji alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Program kapsamında oluşturulan "Sektörle Buluşma: Networking & Fuar Alanı", öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında iletişim kurulmasına olanak sağladı.

Alanında uzman isimlerin sunumlarına yer verilen programda, Havelsan Proje Mühendisi Tahir Uras ve Ulu Doğan Yönetim Kurulu Başkanı Seyfeddin Cevdet Uludoğan konuşmacı olarak yer aldı.

Sektör temsilcilerinin sunumlarında küresel gelişmeler doğrultusunda savunma sanayisinin stratejik önemine dikkati çekilerek, siber güvenlik, yapay zeka ve ileri teknolojilerin belirleyici unsurlar haline geldiğine değinildi. Etkinlik sonunda katılımcılara e-Devlet onaylı sertifika da verildi.

"Savunma sanayisi sivil teknolojilerin gelişiminde belirleyici rol oynuyor"

Açıklamada etkinlikte açılış konuşmasına yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, yapay zekanın tarihsel gelişimine değinerek, alanın kökenlerinin savunma projelerine dayandığını belirtti.

"Perceptron" modelinden çok katmanlı sinir ağlarına uzanan süreçte yapay zekanın bilimsel katkılarla geliştiğini aktaran Eryarsoy, savunma sanayisinin sivil teknolojilerin gelişiminde de belirleyici rol oynadığını ve disiplinler arası işbirliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş da değişen savaş dinamikleriyle savunma sanayisinde kritik önemin arttığını aktardı.

Çatışmaların askeri, siber, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla çok katmanlı bir yapıya dönüştüğüne işaret eden Karataş, Türkiye'nin bu alanda gelişim kaydettiğini, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğiyle büyüyen ekosistemde nitelikli insan kaynağının önem taşıdığını ifade etti.

Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Burak Keskik, Türkiye'nin savunma sanayisinde kritik teknolojilerde kaydettiği ilerlemelere işaret etti. Yerli motor geliştirme projeleri, uydu teknolojileri ve hava savunma sistemlerindeki gelişmelere değinen Keskik, savunma teknolojilerinin yapay zeka gibi alanlarla entegre biçimde ilerlediğini ifade etti.

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, savunma sanayisinin, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüksek katma değerli üretim kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçi AR-GE faaliyetleriyle bu alan, aynı zamanda birçok sivil teknolojinin gelişimine de öncülük ediyor. Haliç Üniversitesi olarak disiplinler arası eğitim yaklaşımımız ve sektör işbirliklerimizle öğrencilerimizi bu dönüşümün bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Savunma ve ileri teknoloji alanlarında yetkin bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sunmayı sürdürüyoruz."