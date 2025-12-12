Haliç Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy oldu

Haliç Üniversitesi'nde rektörlük görevini, yeni yıl itibarıyla Prof. Dr. Enes Eryarsoy devralacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ocak 2024'ten bu yana rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Nihat İnanç, 2026 yılı itibarıyla görevi Prof. Dr. Eryarsoy'a devredecek.

Ulusal ve uluslararası ölçekte birçok akademik proje, araştırma ve yayın gerçekleştiren Prof. Dr. Eryarsoy, yeni dönemde üniversitenin araştırma kültürünü güçlendirmeyi, disiplinler arası işbirliklerini artırmayı ve analitik düşünme kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Eryarsoy yönetiminde üniversitenin teknoloji, inovasyon ve veri odaklı yönetim anlayışıyla daha dinamik bir yapıya kavuşması, öğrenci, akademisyen ve sektör işbirliklerini kapsayan yeni projeler üretilmesi planlanıyor.

Lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Prof. Dr. Eryarsoy, 2005 yılında Florida Üniversitesi'nde işletme alanında doktora derecesini aldı.

Tezini makine öğrenmesi üzerine yapan Eryarsoy'un akademik çalışmaları, makine öğrenmesi, ekonometrik modelleme, optimizasyon, meta-sezgisel yöntemler ve iş dünyasına yönelik analitik çözüm modelleri geliştirilmesi gibi alanlarda yoğunlaşıyor.

"Geleceğe yürüyüşümüze güç katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Bilal Aydın, üniversitenin köklü geçmişi ile geleceğe dönük vizyonu arasında güçlğü bir bağ olduğunu vurguladı.

Mevcut Rektör Prof. Dr. Nihat İnanç'a katkılarından dolayı teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu değişimin, Haliç Üniversitesinin yenilikçi, araştırma odaklı ve insanlığın faydasına değer üreten vizyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerleyişini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Görev süresi boyunca üniversitemizin akademik birikimine ve kurumsal gelişimine önemli katkılar sunan Prof. Dr. Nihat İnanç hocamıza teşekkür ediyor, Prof. Dr. Enes Eryarsoy'un liderliğinde Haliç'in birikimini geleceğin bilgi ve bilim dünyasına taşımaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. İstanbul'un kalbinde, asırlar boyunca bilginin, sanatın ve üretimin merkezi olan Haliç'in kadim ruhunun, üniversitemizin yolculuğuna verdiği ilhamla gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm paydaşlarımızın daha aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyüşüne güç katacağına yürekten inanıyorum."