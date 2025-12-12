Haberler

Haliç Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haliç Üniversitesi'nde rektörlük görevini Ocak 2024 itibarıyla Prof. Dr. Enes Eryarsoy devralacak. Eryarsoy, üniversitenin araştırma kültürünü güçlendirmeyi ve yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Haliç Üniversitesi'nde rektörlük görevini, yeni yıl itibarıyla Prof. Dr. Enes Eryarsoy devralacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ocak 2024'ten bu yana rektörlük görevini yürüten Prof. Dr. Nihat İnanç, 2026 yılı itibarıyla görevi Prof. Dr. Eryarsoy'a devredecek.

Ulusal ve uluslararası ölçekte birçok akademik proje, araştırma ve yayın gerçekleştiren Prof. Dr. Eryarsoy, yeni dönemde üniversitenin araştırma kültürünü güçlendirmeyi, disiplinler arası işbirliklerini artırmayı ve analitik düşünme kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Eryarsoy yönetiminde üniversitenin teknoloji, inovasyon ve veri odaklı yönetim anlayışıyla daha dinamik bir yapıya kavuşması, öğrenci, akademisyen ve sektör işbirliklerini kapsayan yeni projeler üretilmesi planlanıyor.

Lisans eğitimini 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Prof. Dr. Eryarsoy, 2005 yılında Florida Üniversitesi'nde işletme alanında doktora derecesini aldı.

Tezini makine öğrenmesi üzerine yapan Eryarsoy'un akademik çalışmaları, makine öğrenmesi, ekonometrik modelleme, optimizasyon, meta-sezgisel yöntemler ve iş dünyasına yönelik analitik çözüm modelleri geliştirilmesi gibi alanlarda yoğunlaşıyor.

"Geleceğe yürüyüşümüze güç katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Bilal Aydın, üniversitenin köklü geçmişi ile geleceğe dönük vizyonu arasında güçlğü bir bağ olduğunu vurguladı.

Mevcut Rektör Prof. Dr. Nihat İnanç'a katkılarından dolayı teşekkür eden Aydın, şunları kaydetti:

"Bu değişimin, Haliç Üniversitesinin yenilikçi, araştırma odaklı ve insanlığın faydasına değer üreten vizyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerleyişini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Görev süresi boyunca üniversitemizin akademik birikimine ve kurumsal gelişimine önemli katkılar sunan Prof. Dr. Nihat İnanç hocamıza teşekkür ediyor, Prof. Dr. Enes Eryarsoy'un liderliğinde Haliç'in birikimini geleceğin bilgi ve bilim dünyasına taşımaya kararlılıkla devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. İstanbul'un kalbinde, asırlar boyunca bilginin, sanatın ve üretimin merkezi olan Haliç'in kadim ruhunun, üniversitemizin yolculuğuna verdiği ilhamla gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm paydaşlarımızın daha aydınlık bir geleceğe birlikte yürüyüşüne güç katacağına yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na olay sözler: Köpek kim, çomaksız gezen kim?

Dursun Özbek, Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Ev ile iş yerinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, 'Kullanmak için satın aldım' dedi

Evinden 14 bin uyuşturucu hap çıktı, yaptığı açıklama pes dedirtti
title