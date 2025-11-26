Haberler

Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek
Güncelleme:
Uzun süredir gündemde olan "Hal Kanunu" ile ilgili bu kez ciddi gelişmeler yaşanıyor. Hükümet uzun süredir tartışılan Hal Kanunu üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Vergi kaçakçılığının önüne geçmek için adımların yer aldığı, zincir marketlere kota getirecek olan yasa taslağının yılbaşında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

  • Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e gelecek.
  • Yasa taslağı sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek.
  • Zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek.

Sebze ve meyve fiyatları enflasyonu her tetiklediğinde gündeme gelen 'Hal Kanunu'nda bu kez önemli ilerleme var. Yılbaşında Meclis'e gelmesi beklenen yasa taslağı aracıların bir kısmını ortadan kaldırırken marketteki fiyatları aşağı çekecek ve fiyat istikrarı sağlayacak. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yasa taslağı 4 önemli düzenleme getiriyor.

Hal dışında meyve ve sebze satan tüccarlara yönelik düzenleme yapılacak. Belirli kriterlerle hal dışı tüccarlara yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek.

ARACILAR GERÇEK FİYATI SİSTEME GİRMEK ZORUNDA KALACAK

Düzenlemede vergi kaçakçılığının önüne geçmek için de adımlar atıldı. Hal Kayıt Sistemi'ne rüsum ücretini düşük girenler mercek altına alınacak. Vergiyi az ödemek için rüsum ücretini malın değerinden düşük giren hal dışı tüccarların yetki belgesi askıya alınarak ticari faaliyetleri durdurulacak. Böylelikle aracılar tarladan aldıkları gerçek fiyatı sisteme girmek zorunda kalacak.

ZİNCİR MARKETLERE KOTA GELİYOR

Hal içinde komisyoncular arasında satış yasaklanacak. Rekabet ortamını artırmayı hedefleyen düzenlemeyle, zincir marketlere üreticiden ürün alması için kota getirilecek. Zincir marketler ilk etapta aldıkları ürünün yüzde 20'sini direkt üreticiden temin edecek. Miktarın zamanla artırılması planlanırken, üreticilerin fiyatları aşağı çekmesi öngörülüyor.

DEVLETTEN ÜCRETSİZ ARSA İMKANI

Yapılan çalışmaya göre, hal içerisinde üretici örgütlere yüzde 25 yer ayrılması da mümkün olacak. Üretici örgütleri eğer hal kurmak isterse devletten ücretsiz arsa alabilecek.

500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Niye acele ettiniz ki bi 25 sene daha bekleseydiniz.. Bir sürü işiniz var daha terörist apo ile görüşmeler var, varda var !

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSktgdn:

Y.rak düşer, siz ne zaman düşecek dediniz hep aksi oluyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBekir Kıran:

Ağzına sağlık da az bile demişsin

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıkadiroecal:

Ülkemizdeki Esnaf ve Marketler Sahiblerinin Zihniyetleri bozuk bir yolunu bulurlar. Halk ise Koyun gibidir . Tüm Ürünler Devlet bedava verse dahi mutlu olamazlar . Dünyanin en yüksek ortalama Geliri dahi Türkiye’de olsa Hükümeti eleştirler . Ama nerde soyguncu , hırsız , Jön ve Din Düşmanı Hainler varsa peşlerinden koşar hak verirler . Bence Tüketici için Uygulama olmalı her ürünü min Max fiyatı yazılmalı ve senede 10% fazla Artış olmamalı yasak getirilmeli . Cazalar para değil Hapis olmalı. O zaman belki ama belki fiyatlar hızlı düşer . Haydi hayırlısı

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
