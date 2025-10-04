Haberler

Hakkari'de Kenger Bitkisiyle Ekonomik Kazanç

Hakkari'de Kenger Bitkisiyle Ekonomik Kazanç
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova ilçesinde yetişen kenger bitkisi, hem gıda hem de ticaret açısından önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Mehmet Es, kuruması için toplanan kenger tohumlarını işleyerek Irak'a ihraç ediyor ve bu işle aile bütçesine katkı sağlıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yetişen kenger bitkisi, İlkbahar'da peynir yapımı, sakız ve yemeklerde kullanmak üzere sonbahar aylarında ise kurumuş tohumlarından kahve yapmak için toplanıyor. Bölge genelinde sevilerek tüketildiği belirtilen kenger, yaklaşık 30 yıldır Mehmet Es'e gelir sağlıyor. Sonbaharda dağlık alanlarda toplanan kurumuş kenger tohumlarını satın alan Es, atölyede ayrıştırma işlemi yaptıktan sonra bu toplumları 'Kenger çekirdeği' olarak Irak'a pazarlıyor.

Ülkenin hemen her yöresinde özellikle de Hakkari bölgesinde yetişen kenger bitkisinin, bölgede yaz ve kış aylarında sevilerek tüketildiği belirtildi. İlkbaharda bölge halkının kendine has kokusu, lezzeti nedeniyle çiğ olarak tükettiği, ayrıca otlu peynir, sakız ve yemek yapımında kullanmak üzere topladığı kenger bitkisi, sonbahar aylarında ise tohum olarak toplanıyor ve bu tohumdan kahve yapılıyor. İlçe merkezinde yaşayan Mehmet Es ise kengerin ticaretini yapıp ailesini geçindiriyor. Yaz aylarından itibaren köylerde yaşayanlarla irtibat kuran ve kendisi için kurumuş kenger tohumu toplamalarını isteyen Es, tohumları satın alıyor. Biriktirdiği yüzlerce kilo kengeri kurduğu atölyede işleyip kabuklarından ayrıştıran Es, daha sonra da Irak'a ihraç ediyor.

Irak'a yıllık ortalama 400 ton satış yaptığını ve iyi bir gelir elde ettiğini anlatan Es, "Kenger tohumlarını kendi kurduğum atölyeden ayıklayıp tonlar halinde Irak'a ihracat yapıyorum. Burada kenger çekirdeğini imalatını yapan tesisimiz yok. Bunun için proje hazırlayıp ilgili kurma verdik. İnşallah biz bunun tesisinin işletmesini ilçede kuracağız. Böylece Hakkari için de ciddi bir gelir kaynağı oluşturmuş olacağız. Kenger bitkisi Hakkari için iyi bir gelir kaynağı olabilir. Özellikle kırsal kesimlerde bulunan köylerde vatandaşlar tarafından toplanıyor. Biz de onlardan kilosunu 450 ile 700 TL civarında alıyoruz. Buraya getirip atölyemizde ayıklıyoruz. Daha sonra ise Irak'a götürüp oradan işletmelerde kavruluyor. Ciddi bir kazancı var. Dünyanın her yerinde yetişen bir bitki. Ancak Hakkari bölgesinde yetişenler çok kaliteli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Bakanlık 'gıda sahtekarları' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor

Gıda sahtekarlarının listesi güncellendi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım

Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşın isyanı sonuç verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı

Dursun Özbek'ten derbi öncesi bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.