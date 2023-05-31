Hakkari'de İmece Usulü Çeltik Ekimi Başladı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yerli ata tohumu olan çeltik ekimi imece usulüyle başladı. Çeltik ekimine başlayanlar, tarlaları önce çeltik ekimine hazır hale getiriyor ve birbirlerine yardım ederek ata tohumu olan çeltik ekimine başlıyorlar. İlaçlama yapılmadan doğal olarak yetiştirilen çeltik, bol su sayesinde güzel mahsul veriyor. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, ilçede 3 asırdır çeltik ekimi yapıldığını ve özellikle ata tohumunu tercih ettiklerini belirtti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde imece usulü yerli ata tohumu olan çeltik ekimine başlandı.

Irak sınırında bulunan Çukurca'nın Yeşilçeşme Mahallesi'nde başlayan çeltik ekimi, imece usulü yapılıyor. Çeltik ekimine başlayan Hüseyin Akdemir (58), tarlaları önce çeltik ekimine hazır hale getirdiklerini belirterek, "Ekeceğimiz tarla, toprak doyuncaya kadar su veriyoruz. İmece usulü ile birbirimize yardım ederek ata tohumu olan çeltik ekimine başlıyoruz. Çok meşakkatli bir süreç olmasıyla beraber çok lezzetli bir pirinç elde ediyoruz" dedi.

İlaçlama yapmadıklarını ve çeltiğin doğal olarak yetiştiğini söyleyen Akdemir, suyun bol olmasıyla beraber güzel mahsul elde edeceklerini ifade etti.

"3 asırdır bölgede çeltik ekimi yapılıyor"

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise göreve başladıklarından beri boş olan arazilerin tarıma kazandırılması için çeşitli projeler yürüttüklerini kaydetti. Özellikle ilçeye bağlı Dutluca ve Bey mahallesinde araçlar için yol ve tarım arazilerinin değerlendirilmesi için su kanalları yapıldığını ifade eden Başkan Dündar, "Çukurca bölgesinde 3 asırdır çeltik ekiliyor. Özellikle ata tohumunu tercih ediyoruz. Çukurca pirinci Türkiye'de en lezzetli üründür. Ayrıca isteyen vatandaşlarımız, kurduğumuz Zap markası adı altında Türkiye'nin her noktasına ürünlerini gönderebilirler" dedi. - HAKKARİ