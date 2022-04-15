Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler

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Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hakkari'de 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 2022 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıd,a Hakkari'de devam eden yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler ele alındı. - HAKKARİ

Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Emre Kılıç, Hakkari, Ekonomi, Haberler

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