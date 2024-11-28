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Hakkari'de Çiftçilere Tohum Dağıtımı Yapıldı

Hakkari'de Çiftçilere Tohum Dağıtımı Yapıldı
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Hakkari Valiliği'nin destekleriyle 659 çiftçiye yonca, korunga, mercimek ve fasulye tohumları dağıtıldı. Tohum alımında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75 hibe desteği sağlandı.

Hakkari Valiliği destekleri ile hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hakkari İl Özel Genel Sekreterliği tarafından kabul edilerek alımı gerçekleştirilen yonca, korunga, mercimek ve fasulye tohumlarının çiftçilere dağıtımı yapıldı.

Proje kapsamında 422 çiftçiye 14.600 kilogram yonca, 230 çiftçiye 23.000 kilogram korunga, 5 çiftçiye 450 kilogram mercimek ve 2 çiftçiye 150 kilogram fasulye olmak üzere toplam 659 çiftçiye 2025 yılı üretimleri için ihtiyaç duydukları tohumlar teslim edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından tohum ihtiyacı bulunan çitçilere yüzde 75 hibe desteği sağlanarak, Van Tarım Kredi Kooperatifinden alımı gerçekleştirilen tohumun toplam maliyetinin ise 4 milyon 395 bin 900 TL olduğu belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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