Hakem Kurulu memur zammı için 2. kez toplandı

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine süreç, Kamu İşveren Heyeti tarafından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Kurul, ilk toplantısını dün Sayıştay Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantıya bakanlık temsilcileri ile sendika yetkilileri katıldı.

İLK TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

İlk toplantıda memurların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmamıştı. 2. toplantısı bugün yapılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, rakamı en geç 5 gün içinde açıklayacak.

İKİNCİ TOPLANTI BAŞLADI

Somut bir kararın çıkmadığı ilk toplantının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını bugün yapıyor. Zam oranlarının bu oturumda masaya yatırılması bekleniyor.

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

HAKEM HEYETİ KARARININ ÖNEMİ VE SÜRECİ

Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor. Ayrıca;

2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.