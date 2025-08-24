Hakem Kurulu memur zammı için 2. kez toplandı

Güncelleme:
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, milyonlarca memur ve emeklisinin 2026-2027 yıllarındaki maaş artışlarını belirlemek üzere yeniden toplandı. İlk görüşmede zam kararı alınmazken, Kurul bugün ikinci toplantıda bir araya geldi. Bu toplantıda ilk kez zam oranı masaya gelecek.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine süreç, Kamu İşveren Heyeti tarafından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Kurul, ilk toplantısını dün Sayıştay Başkanlığı'nda gerçekleştirdi. Toplantıya bakanlık temsilcileri ile sendika yetkilileri katıldı.

İLK TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

İlk toplantıda memurların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmamıştı. 2. toplantısı bugün yapılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, rakamı en geç 5 gün içinde açıklayacak.

İKİNCİ TOPLANTI BAŞLADI

Somut bir kararın çıkmadığı ilk toplantının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ikinci toplantısını bugün yapıyor. Zam oranlarının bu oturumda masaya yatırılması bekleniyor.

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

HAKEM HEYETİ KARARININ ÖNEMİ VE SÜRECİ

Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor. Ayrıca;

2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,

2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,

Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,

Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

oturup, konuşup hükümetin noterliğini yapıp kalkacaksınız. Memur ve emeklisi hükümet dahil hanginizin umurunda

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİDO BEY:

Maaş yüz bin yapın memur rahat bir nefes alsın belki

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Demir:

boşuna asgari ücrete de zam vermedi sizede vermicek k

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

tiyatro

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Kaç yıldır hükümet sendika toplantılarını takip ediyorum. Falanca sendikanın yıllardır başkanlığını yaptığı sendika başkanı ile siyasiler arasında dümenden sertleşme restleşme var. Ama naz ayaklarından sonra sendika sonunda hükümetin isteklerini kabul eder. Sıkıysa kabul etmesin. Velev ki O sendika başkanı birden imana gelip memur/işçilerin hakları için kahramanlık yapmaya kalkarsa onu bekleyen acı sona hazırdır demektir.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Tan:

Üç gündür aynı haberi veriyorsunuz yazıklar olsun size

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
