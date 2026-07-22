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Hakan Faydasıçok: Çelik, Üretim Altyapısını Güçlendirerek Sanayide Rekabet Gücünü Artırıyor

Hakan Faydasıçok: Çelik, Üretim Altyapısını Güçlendirerek Sanayide Rekabet Gücünü Artırıyor
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Sanayi sektöründe üretim kapasitesi kadar teknolojik altyapı da rekabetin belirleyici unsurları arasında yer alırken, Hakan Faydasıçok Çelik A.Ş. bu doğrultuda yatırımlarını sürdürüyor. 2017 yılında Hakan Faydasıçok tarafından kurulan şirket, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim faaliyetlerini modern üretim sistemleriyle destekliyor.

Şirket, kurulduğu günden bu yana üretim odaklı büyüme stratejisini benimseyerek teknoloji yatırımlarına ağırlık verdi. Özellikle 2021 yılında devreye alınan tam kontinü kumlama ve soğuk çekme hatları, üretim süreçlerinde verimlilik ve kaliteyi artıran önemli yatırımlar arasında yer aldı.

Makine imalatı, otomotiv, tarım makineleri, savunma sanayi ve ağır sanayi gibi birçok sektöre yönelik vasıflı çelik üretimi gerçekleştiren şirket, müşteri taleplerine uygun çözümler geliştirmeyi sürdürüyor.

Şirket yönetimi, kalite standartlarının korunmasının yanı sıra lojistik, planlama ve satış sonrası hizmet süreçlerinde de sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimsiyor.

Önümüzdeki dönemde enerji verimliliği sağlayacak yatırımlar ve yeni teknolojilerle üretim altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefleyen Hakan Faydasıçok Çelik A.Ş., yüksek katma değerli üretim anlayışıyla sanayi sektöründeki büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: Haberler.com
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