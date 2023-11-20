Haftaya yükselişle başlayan dolar 28,75 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,12 artışla 28,68'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından 11.20 itibariyle 28,75'ten işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 31,42'den, sterlin/TL ise 35,90'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 103,7 seviyesinde dengelendi.

FED'İN HAZİRAN 2024'TE FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşabileceği öngörülerini güçlendirdiğini belirterek, piyasalarda risk iştahının arttığını ifade etti. Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını korudukları dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi verisinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirerek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.