Hacıoğlu Holding çatısı altında stratejik yapılanma

Kurumsal yapıyı güçlendirmek, operasyonel verimliliği artırmak ve global büyüme hedeflerini daha etkin yönetmek amacıyla Hacıoğlu Grubu bünyesindeki şirketler tek çatı altında birleştirilerek Hacıoğlu Holding A.Ş. kuruldu.

Madencilik, rafinaj, inşaat ve mimari alanlarda faaliyet gösteren Hacıoğlu Grubu, yeni yapılanmayla birlikte ticari faaliyetlerini Holding A.Ş. yönetim modeliyle sürdürecek. Yapılanmanın; karar alma süreçlerinde hız, kaynakların daha verimli kullanımı, operasyonlarda ölçek ekonomisi ve uluslararası büyüme hedeflerinin daha koordineli yönetilmesi gibi başlıklarda katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni yapılanmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, mevcut yatırımları daha etkin yönetmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Madencilik ve rafinaj başta olmak üzere mimarlık ve müteahhitlik sektörlerinde daha da büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye büyük bir potansiyele sahip. Hem yurt dışı faaliyetlerimizi büyüteceğiz hem de Türkiye'deki yeni yatırımlarımızı genişleterek üretmeye, istihdam sağlamaya ve katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Bu stratejik yapılanmanın; paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza ve faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalara uzun vadeli değer sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL