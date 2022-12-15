H.K.G Davası: Hiranur Vakfı'nın Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Gözaltına Alındı

EDDA SÖNMEZ

Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında, kızı H.K.G'yi küçük yaşta imam nikahıyla evlendiren İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel, Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının "evlendirmesi" skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi.

Buna göre heyet, sanıklar Kadir İstekli ile Yusuf Ziya Gümüşel'in "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, oluşan kaçma şüphesi, mevcut delil durumu" nedenleriyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetti.

Dün akşam eski eş Kadir İstekli Pendik'te yakalanmıştı. Bugün de baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

Öte yandan, müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verildi.